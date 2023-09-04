صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُهنئ جامعة أسيوط كأفضل جامعة ابتكارية بوسط الصعيد

هنأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أسيوط على فوزها بلقب أفضل جامعة ابتكارية في إقليم وسط الصعيد. تعد جامعة أسيوط واحدة من الجامعات الفائزة في مسابقة MOSAIC التي نظمها الصندوق، وتم تكريمها خلال حفل توزيع الجوائز بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

تأتي مسابقة MOSAIC في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في جميع المؤسسات التعليمية. تهدف المسابقة إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار وتعزيز التعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية في مصر.

تعتبر جامعة أسيوط واحدة من الجامعات الريادية في مجال الابتكار وتقديم الأفكار والحلول الجديدة. تعمل الجامعة بنشاط على تشجيع الطلاب والباحثين على الابتكار وتطوير مهاراتهم في هذا المجال. تقدم الجامعة أيضًا الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية والأبحاث العلمية المبتكرة التي تحقق فوائد عملية وتساهم في تنمية المجتمع.

تعتبر جائزة أفضل جامعة ابتكارية في إقليم وسط الصعيد إنجازًا عظيمًا لجامعة أسيوط وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تعزيز روح الابتكار والتميز العلمي بين أفراد المجتمع الأكاديمي.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جامعة أسيوط في مجال الابتكار وشكر الصندوق على تنظيم المسابقة ودعم الأعمال الابتكارية في مصر.

تهانينا لجامعة أسيوط على هذا التكريم ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات المبتكرة من قبلها في المستقبل.