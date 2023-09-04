حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وكشوف طبية وأدوية مجانًا بقرية كوم انجاشا

في اطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عقتد حملة توعوية في قرية كوم انجاشا بمركز ديروط، تحت إشراف الدكتور جمال حريز مدير الإدارة الصحية بديروط، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة باسيوط. وبمتابعة الدكتور محمود عبدالعاطي مدير تنظيم الاسرة بالادارة الصحية بديروط ومرفت محمد مشرفه نوادي المراة بالإدارة الصحية بديروط ونجاه علي مشرفة الرائدات بالإدارة الصحية بديروط وعبير عنتر مشرفه تمريض تنظيم الاسره بالإدارة الصحية بديروط حيث تهدف هذه الحملة إلى توعية السيدات حول وسائل تنظيم الأسرة وتقديم الكشوف الطبية والأدوية مجانًا.

لقد شهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من قبل سيدات قرية كوم انجاشا، حيث حضرن لتوقيع الكشوف الطبية والتعرف على وسائل تنظيم الأسرة. استقبل الأطباء والتمريض في الحملة النساء بفرح وتفانٍ في خدمتهن وكما قدمت ميرفت ابراهيم مسئول الاعلام بالادارة الصحية بديروط ندوة توعية لنساء القرية عن الصحه الانجابيه وتنظيم الاسره بالوحده الصحيه بكوم انجاشا

تم تنظيم الحملة بهدف توفير الخدمات الصحية الضرورية للسيدات في القرية، وذلك لضمان صحتهن وسلامتهن والحد من الأمراض القابلة للوقاية. وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود وزارة الصحة لتعزيز الرعاية الصحية في المجتمعات الريفية وتلبية احتياجات النساء.

ويعتبر تقديم الخدمات الطبية المجانية، بما في ذلك الكشوف الطبية وتوفير الأدوية، تحت إشراف مباشر من قبل الكادر الطبي المؤهل، خطوة هامة لتوفير الرعاية الصحية اللائقة وتعزيز الوعي الصحي لدى النساء في المجتمع.

وقد أبدى السيدات الذين حضروا الحملة إعجابهم بالتنظيم والاستقبال الحسن من قبل فريق الحملة. تتسم الحملة بالفعالية والأمانة في تقديم الخدمات الصحية، وهذا ما جعلها تحظى بتفاعل إيجابي من قبل المجتمع المحلي.

يجب أن يتم تكرار هذه الحملات التوعوية وتوفير الخدمات الصحية بشكل دوري في المجتمعات الريفية، لتلبية احتياجات النساء وتحقيق رفاهية صحية للجميع