ضحية الخلافات الزوجية.. إبراهيم يبكي: عم زوجتي شوه وجهي وطفلي دون ذنب

لم يتخيل إبراهيم صاحب الـ 32 عاما- والذي سرد لنا قصتة كاملة بناء على رغبته- أن تنقلب حياته رأسا على عقب بعد 5 سنوات من الزواج عن حب وأنجب طفلين، بحسب روايته فقد أستغل أهل زوجته الخلافات بينهما، وقررو معاقبته هو وابنه بطريقة بشعة.

التقيت "بوابة الوفد" مع إبراهيم ضحية الحرق ووجهه مشوه بالكامل كذلك طفله الصغير كان يبكي من شدة الألم ، وسرد لنا تفاصيل، قائلاً: "تزوجت منذ 5 سنوات عن حب لم تتغير تصرفات زوجتي كثيراً ثم رزقنا الله بطفلين"عز وسلمى"، وبعد ذلك بدأت المشاكل تزداد بسبب تدخل اصدقائها فى حياتنا، مردد "كانت بتطلب حاجات غالية جداً وانا على باب الله".





وأضاف؛ تكرار المشاكل مع زوجتي، جعلتها تغادر المنزل فقد اتصلت بوالدها أكد أنها لم تأتي لمنزله ولا يعرف عنها شيئا دب القلق فى قلبي وقررت أن أبحث عنها حتى اصالحها من أجل اطفالنا واستقرار الحياة الزوجية.



واستكمل: وجدت مفاجأة أنها ذهبت إلى

منزل عمها "المتهم".. تواصلت معه من أجل حل الخلافات وطالبني بالحضور إلى بيته في أوسيم ووعدني بالصلح مع زوجتي، ذهبت آلية لأخذ أطفالي عز وسلمى وأثناء استكمال الحديث أنهار ابراهيم من البكاء بمجرد استرجاع ذكريات يوم الواقعة توقفنا عن الحديث حتي هدأ تماماً.

واستكمل؛ أثناء توجهي إلى منزل (المتهم) عم زوجتي وبمجرد وقوفي أمام مدخل العقار فوجئت بأنه يلقي ماء النار عليّ، لم أعرف السبب وفي اللحظة نفسها كان طفلي يهرول نحوي يردد وحشتني يا ابويا" فتعرض لإصابات بالغة ".

وقال إبراهيم: لأ أريد سوي حق أبني فقولت له حدثنا عن إصابات (عز) فقال تسبب ماء النار في إتلاف عين ابني اليسرى، فضلا عن حروق كبيرة في وجهه وجسده.

واستكمل حديثة" صوت الصراخ جعل أهالي المنطقة يهرولون إلى ونقلوني لمستشفى قصر العيني وتبين أن إصابتي بالغة أنا وطفلي، حررت محضرا ضد عم زوجتي واتهمته بعمل بتشويهي بماء النار، والتسبب في عاهة مستديمة لطفلي وتشويه جسده".

وختم بالقول: كانت زوجتي تريد الطلاق كثيراً وكنت أحاول أن اتعايش مع شخصيتها التى وصفها "بالمفترية"، وأوضح الآن اكرهها بسبب فعلتها فقد دمرت حياة طفلنا بسبب تصرفاتها الطائشة كما اتهمها بالتحريض على تلك الجريمة مردد " التفكير الشيطاني دا من مراتي"، أريد حق أبني الطفل الذي سيعيش بدون عين يسري مدي الحياة بلا ذنب ارتكبه وحسبي الله ونعم الوكيل.



حبس المتهم

أمرت النيابة العامة في الجيزة جنوبي القاهرة بحبس موظف أمن في شركة خاصة، بعد ارتكابه جريمة مروعة بأن ألقى ماء النار على زوج ابنة شقيقه وطفلها، مما سبب لهما حروق بالغة.

بلاغ الواقعة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة شاب وإبنه بحروق، نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما في أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين لرئيس مباحث أوسيم، أن عامل وإبنه أصيبا بحروق متفرقة بأنحاء جسدهما، نتيجة إلقاء ماء النار عليهما، بسبب خلافات عائلية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.