تفاصيل مشروع إنشاء مدفن النفايات ومحطة معالجة المخلفات الصلبة بأسيوط

تستعد محافظة أسيوط في مصر لإنشاء مدفنا صحي للنفايات ومحطة لمعالجة النفايات الصلبة وسط مدينة أسيوط، وذلك وفقًا لخطة البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي. يشارك في هذا الإنجاز الحكومة السويسرية من خلال وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، والحكومة الألمانية من خلال بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية من خلال وزارة التجارة والصناعة. تأتي هذه المبادرة ضمن إجراءات المحافظة لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل استراتيجية مصر 2030.

تأتي أهمية إنشاء مكب النفايات ومحطة معالجة النفايات على النحو التالي جارٍ إنشاء مدفنا صحي ومحطة معالجة النفايات على مساحة تبلغ 50 فدانًا في مركز أسيوط ويتكون المشروع من خطين إنتاج بطاقة 400 طن في اليوم لكل منهما، لخدمة مدن ومراكز المحافظة. ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات وتحويلها إلى أسمدة وأنواع وقود بديلة ويتم استخدام المحطات الوسيطة التي تم إنشاؤها في مراكز ابنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه، لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع. وسيتم تفعيل نظام جمع القمامة من المصدر من خلال المشروع وتتم جهود توعوية وتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز، لتوعية المواطنين بأهمية التخلص الآمن من النفايات الصلبة والقمامة والحفاظ على صحتهم. وتأتي هذه المبادرة ضمن نطاق عمل البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة، الذي يدعم محافظة أسيوط بتمويل يصل إلى 127 مليون جنيه. وسيتم تحسين كفاءة العاملين في النظام ومنظمات المجتمع المدني الحكومية العاملة في هذا المجال من خلال تنفيذ الدورات التدريبية لإدارة النفايات وسيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور أكبر في جمع النفايات من المنازل ومن المصدر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية لتشجيع المواطنين على دعم المنظومة بجمع وإعادة تدوير النفايات في المدن والمراكز وتم عرض المشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ حسب البرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركاء والجهات التنفيذية للحكومة.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين نظام إدارة النفايات وسيسهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين في محافظة أسيوط.