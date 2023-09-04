مستشفى أسيوط الجامعي لجراحة المسالك البولية يستقبل 4479 مريضا بالعيادات الخارجية فى شهر

أعلن مستشفى أسيوط الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى عن استقباله 4479 مراجعا للعيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

وقد سجل المستشفى خلال نفس الشهر 726 حالة في قسم الأشعة، واستقبال 454 حالة في الأقسام الداخلية. كما تم إجراء 408 عمليات جراحية، و111 في وحدة الخزعة، و65 حالة في وحدة ديناميكيات الإفراغ.

تُعد هذه الأرقام إشارة إلى نجاح المستشفى في استقطاب عدد كبير من المرضى وتقديم الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى جودة. ويعزى ذلك إلى تخصص المستشفى في جراحة المسالك البولية والكلى وفريق العمل المؤهل والمتميز الذي يشرف على رعاية المرضى.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالجهود المبذولة من قبل كافة الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى لتوفير الرعاية الصحية الممتازة والعلاج اللازم للمرضى. كما أكد على أهمية استمرار العمل بنفس الروح الإيجابية والتفاني لتلبية احتياجات المرضى وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.