مستشفى أسيوط الجديدة استقبل 1711 حالة خلال أغسطس الماضى

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي الرئيس التنفيذي للجامعة، سجل مستشفى أسيوط الجديدة التابع لجامعة أسيوط أرقامًا مشجعة خلال شهر أغسطس الماضي.

وفقًا للتقارير الصادرة، استقبل المستشفى 1711 حالة في وحدة الاستقبال خلال هذا شهر أغسطس 2023، مما يعكس التزايد في الاقبال على الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى. وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي والإداري في مستشفى أسيوط الجديد لتلبية احتياجات المرضى وتقديم رعاية عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، استقبل المستشفى 1461 حالة في قسم المختبرات، مما يشير إلى الحاجة الملحة للفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية. كما تم استقبال 616 مريضًا للعيادات الخارجية، مما يظهر الاهتمام المستمر بتقديم الرعاية الصحية للمرضى خارج البيئة المستشفى. وفي قسم الأشعة، تم تسجيل 440 حالة، مما يعزز الدور الحيوي للتصوير الشعاعي في التشخيص السريع والدقيق.

يعكس هذا الإنجاز الملفت التزام المستشفى بتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة والفعالية. وتأتي هذه النتائج في إطار رؤية جامعة أسيوط في تطوير مرافق الرعاية الصحية وتعزيز الخدمات الطبية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور زكريا محمد عبد الصادق، مدير المستشفى، بكافة أعضاء الفريق الطبي والإداري على جهودهم الكبيرة في تحقيق هذه المعدلات العالية للاستقبال والعلاج. كما شكر الدكتور عبد الصادق جميع المرضى وذويهم على ثقتهم المستمرة بالمستشفى وخدماته الطبية.

إن سجل هذه الأرقام المذهلة للاستقبال في مستشفى أسيوط الجديد يدعم السمعة المرموقة للمستشفى كمركز طبي رائد يلبي احتياجات المجتمع المحلي والمنطقة المحيطة به. وتعكس هذه الإنجازات التزام المستمر بتقديم خدمات طبية ممتازة والسعي لتحسين صحة ورفاهية المرضى.