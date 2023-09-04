عالي السرعة وذاتي التوقف.. مستشفى أبو تيج يستلم جهاز حفار المخ والأعصاب والعمود الفقري

أعلن مستشفى أبو تيج التخصصي في محافظة أسيوط عن استلامه جهازًا عالي الجودة في قسم الأعصاب، تحت رعاية الدكتور هشام الشريف، مدير المستشفى. تمت هذه الخطوة بدعم من الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية.

يُعد هذا الجهاز إضافة مهمة لقسم الأعصاب في مستشفى أبو تيج التخصصي، وتمت إضافته بإشراف الدكتور محمد حمزة، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. وقد تم تنفيذ هذه العملية بنجاح بفضل تعاون المهندس رامي رشدي، مسؤول الصيانة والتدريب بإحدى الشركات الفنية في المجال.

يتميز هذا الجهاز، المعروف باسم الحفار الكهربائي للمخ والأعصاب والعمود الفقري، بأنه حفار عالي السرعة وذاتي التوقف، ويعتبر واحدًا من أحدث وأفضل الحفارات المتاحة في العالم. تم تركيب الجهاز بعد إجراء الفحص الفني والتدريب المناسب لفريق العمليات.

يعمل هذا الجهاز على زيادة كفاءة جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى أبو تيج التخصصي، كما يساهم في توفير الوقت والجهد اللازمين لإجراء هذه العمليات الحساسة. يعد استحداث هذا الجهاز خطوة هامة في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى في المنطقة.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام الشريف عن سعادته بالجهاز الجديد وأشاد بفريق العمل في المستشفى على جهودهم المستمرة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. كما أعرب عن شكره للدكتورة مها إبراهيم والدكتور بيتر وجيه على دعمهما المستمر للمستشفى وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير قسم الأعصاب.

تشكل هذه الخطوة خطوة إيجابية في تعزيز الرعاية الصحية لسكان محافظة أسيوط والمناطق المجاورة، وتعكس التزام المستشفى بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي.