نظم مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي مستشفيات جامعة أسيوط دورة تدريبية لتطوير مهارات التمريض، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور ياسر إمام نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية، والدكتور محمد عبد الحميد مرسى نائب مدير المستشفى للشئون الطبية، وتحت إشراف الدكتورة صباح أنور زميل تمريض متفرغ، ومس سعاد عبد الحكيم مشرفة التمريض بالمستشفى.

استهدف التدريب مراجعة أهم المهارات التمريضية وأحدث المعلومات التمريضية، حيث تم استعراض أهم المهارات والممارسات والمعلومات التمريضية التى يجب أن يعرفها كل خريجى التمريض.

شهد التدريب عده محاضرات منها، محاضرة حول أخلاقيات التمريض وحاضرت الأستاذة سناء مزيد محمد مديرة التدريب الفنى وتطوير التمريض، ومحاضرة حول سلامة وأمان المريض وتسليم وتسلم المريض وهى ما تسعى له إدارة التدريب من تقديم رعاية تمريضية وفق التحديثات الجديدة لمعايير الجهار، وقامت بإلقاء تلك المحاضرة الدكتورة ثناء مصطفى مسئول الجودة بمستشفى الإصابات، ومحاضرة عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية والتركيز على الأمراض المعدية المنقولة للدكتورة هناء رشاد زميل بإدارة التدريب الفني، ومحاضرة عن أنواع المضادات الحيوية بالمستشفيات وكيفية إعطاؤها وتخفيفها، للدكتورة كريمة محمد صبحي استشارى مساعد بإدارة مكافحة العدوى، ومحاضرة عن اختبار الحساسية وكيفية إجراؤه وتوصيل رسم القلب وحاضر فيها الدكتورة هويدا خلف عبد العال استشارى مساعد بإدارة التدريب الفنى، كما تم الحديث عن كيفية نقل الدم ومشتقاته ودور التمريض في ذلك، وإجراء تدريب عملى عن إنعاش القلب الرئوي للدكتورة هناء رشاد، ومحاضرة عن كيفية إعطاء العلاج وكيفية سحب التحاليل للدكتورة سلوى عبد الجيد زميل تمريض، واختتم التدريب بمحاضرة عن كيفية إعطاء الأكسجين وحاضرت فيها الدكتورة ثناء مصطفى

مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للتمريض الجدد

مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للتمريض الجدد

مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للتمريض الجدد

مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للتمريض الجدد