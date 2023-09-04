تحرير محاضر مخالفات متنوعة للمخابز والمحلات فى أسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط حملات تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحلات بيع السجائر وجميع الأنشطة التجارية والتموينية في المحافظة.

وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج، ومنها ضبط 5 كرتون من السجائر تحتوي على 2500 علبة مختلفة الأنواع في سوق سوداء، وقد قام شخص بتجميعها بهدف بيعها. تم أيضًا ضبط كمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

أما في مركز منفلوط، تم ضبط 1000 علبة سجائر من نوع "كليوباترا" و 100 علبة سجائر من نوع "LM".

أما في مركز ديروط، فقد تم تحرير 5 محاضر بسبب بيع السجائر بأسعار أعلى من الرسمية وتحرير 9 محاضر بسبب عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية والغلق خلال ساعات العمل الرسمية. وتم تحرير 30 تقرير إثبات حالة للمخابز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين والرغيف، بالإضافة إلى عدم وجود لوحة إعلانية خاصة بالمخبز.

أما في مركز أبوتيج، فتم تحرير محضر تصرف غير قانوني لأحد النجارين في المواد التموينية بقيمة 16845 جنيه. وتم تحرير 20 تقرير إثبات حالة للمخابز بسبب إنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم النظافة.

وفي مركز الفتح، تم تحرير 39 محضرًا لسلع غذائية منتهية الصلاحية ورفض بيع السجائر، وتم غلق تاجر تمويني ومستودع بوتاجاز خلال ساعات العمل الرسمية، إضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار وتم مصادرة 383 علبة سجائر وكمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

شارك في هذه الحملات مدراء الإدارات التموينية ومأموري الضبط القضائي بالإدارات التموينية وديوان مديرية التموين.

تموين اسيوط يشدد الرقابة على الأسواق التجارية والتموينية والمخابز ومحلات بيع السجائر

تموين اسيوط يشدد الرقابة على الأسواق التجارية والتموينية والمخابز ومحلات بيع السجائر