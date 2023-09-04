فيتامينات "ب" تساعد في علاج التهاب السحايا الجرثومي القيحي عند الأطفال

في بنية العدوى العصبية لدى الأطفال، يحتل التهاب السحايا البكتيري القيحي مكانًا رائدًا’، وتتميز بخطورة الدورة وارتفاع معدل الوفيات والإعاقة لدى المرضى، يمرض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا 6 مرات أكثر من البالغين.

في السنوات الأخيرة، تغير التركيب المسبب لالتهاب السحايا الجرثومي القيحي بشكل ملحوظ. في الأطفال دون سن 5 سنوات، الذين يشكل المرض خطورة خاصة عليهم، يكون سبب المرض في أكثر من 30٪ من الحالات هو المستدمية النزلية (Hib) من النوع B، ويتوقع علماء الأوبئة أنه في غضون سنوات قليلة ستكون هناك زيادة أخرى في معدل الإصابة من عدوى المكورات السحائية وفي هذا الصدد، يظل البحث عن الأساليب المثلى لعلاجها والوقاية من مضاعفاتها وتنفيذها مشكلة ملحة للمجتمع الطبي بأكمله.

من وجهة النظر هذه، فإن الخبرة العملية لاستخدام فيتامينات ب مثيرة للاهتمام، ولا سيما عقار نيورومالتيفيت المعقد. تمت دراسة فعاليته السريرية في علاج GBMلدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-14 عامًا، وكان أكثر من 65% منهم في حالة خطيرة.

يتكون الأساس العلاجي من أدوية مضادة للجراثيم واسعة النطاق، يليها الانتقال إلى المضادات الحيوية التي يكون العامل الممرض الذي يسبب التهاب السحايا حساسًا لها. تم تضمين فيتامينات ب في نظام علاجي شامل من أجل تحسين عمليات الأكسدة والاختزال والتمثيل الغذائي على الأسس التالية:

يعمل الثيامين (فيتامين ب1) على تحسين توصيل النبضات العصبية في المشابك العصبية، ويعمل كحاصر معتدل للعقدة، ويشارك في استقلاب الطاقة.

يعمل البيريدوكسين (فيتامين ب6) كمحفز للعمليات البيوكيميائية، ويشارك في استقلاب البروتين ونقل الأحماض الأمينية، ويحفز تخليق الهيموجلوبين، ويزيد من تفاعل الجسم غير المحدد.

يحفز السيانوكوبالامين (فيتامين ب 12) إنتاج الأحماض الأمينية والبروتينات، ويعمل كمنشط لوظيفة الكريات البيض، مما يؤثر بشكل إيجابي على حالة الجهاز المناعي.

تم تبرير اختيار عقار Neuromultivit من خلال سهولة استخدامه، حيث أن إعطاء الحقن للعديد من الفيتامينات في وقت واحد أمر صعب، خاصة مع الأخذ في الاعتبار عمر المرضى. تم وصفه في مجموعة الاختبار منذ الأيام الأولى للعلاج.

وأظهر التحليل أن الدواء له تأثير إيجابي على مسار التهاب السحايا الجرثومي القيحي، مما يقلل من مدة المظاهر السريرية: الحمى، والتسمم، وعلامات السحايا. والأهم من ذلك أنه يمنع تطور الحالات العضوية المتبقية، مما يقلل من مدة إقامة المرضى في المستشفى.

تم وصف هذا المركب لجميع المرضى بجرعة خاصة بالعمر. لم يتم اكتشاف أي آثار جانبية لدى أي مريض، مما يثبت درجة الأمان العالية للدواء ويسمح لنا بالتوصية باستخدامه في نظام علاجي معقد لالتهاب السحايا الجرثومي القيحي لدى الأطفال.