حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والإشغالات في شوارع وقري ديروط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط في محافظة أسيوط بحملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة.

تحت إشراف الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى مندى، نائبي رئيس المركز والمدينة، برئاسة محمود نجار عطا رئيس المركز والمدينة، وتحت إشراف حسين نمر حسين، رئيس الوحدة المحلية ببلدية دشلوط، تم تشكيل فريق من المشرفين على عمليات المتابعة الميدانية والنظافة.

حضر الحملة أيضًا محمد رضا أنور عباس، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعمر نافع عبد المعطى، مسئول إدارة المتابعة الميدانية، ونصر الدين ناجي راتب، مدير الاشغالات، وصلاح عبدالغني شكل، مدير قطاع النظافة، وهلال عبدالحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية ببلدية دشلوط.

تم تنفيذ الحملة في شوارع مدينة ديروط، واستهدفت رفع الاشغالات والمخلفات وتطهير الشوارع. تم أيضًا رفع القمامة والمخلفات الصلبة من منطقة القرشية.

بالإضافة إلى ذلك، تم استكمال تمهيد طريق دشلوط الرئيسي وقرية نزلة ساو لتحسين حالة الطرق وضمان تيسير حركة المرور وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

يهدف هذا الجهد المشترك لتطوير منظومة النظافة وتحسين الخدمات المتكاملة في مدينة ديروط، وتعزيز إمكانية تدوير المخلفات المنزلية والعمل على الحفاظ على البيئة النظيفة والصحية.

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط

حملة مكبرة لتحسين خدمات النظافة والاشغالات في شوارع وقري مركز ومدينة ديروط