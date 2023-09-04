حملة تموينية تضبط عطور ومزيلات عرق ومخمرية منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين ببورسعيد حملة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمدينة بورفؤاد لضبط الاسواق فى المحال التجارية والمخابز والمستودعات.

وأسفرت الحملة المشتركة من رقابة تموين بورفؤاد ومباحث التموين ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة من العطور ومزيلات العرق والمخمرية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية فى المدينة .

ونجحت الحملة التى استهدفت أحد المحال التجارية الكبرى الخاصة بمستحضرات التجميل والعطور والإكسسوارات بدائرة الحى فى ضبط عطور وإسبريهات رجالى ومزيلات العرق ومخمريه وكريمات وغيرها بعضها منتهى الصلاحية والأخر لم يدون عليه تواريخ صلاحية من الأساس ما يشكل خطراً على مستخدميها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مخالفا للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محاضر بالواقعة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات

التحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.