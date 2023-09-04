الدقهلية تناقش وضع آليات العمل وتطوير أداء العمل فى العام الدراسى الجديد .

عقد اليوم الإثنين هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم إجتماعا موسعا مع مديرى إدارت (التدريب والتعليم الخاص والإحصاء والموهوبين والمكتبات والتعليم المجتمعى والتوجية الفنى والاعارات) لوضع آليات العمل وتطوير أداء العمل فى العام الدراسى الجديد .

وأكد عنتر على ضرورة وضع خطة عمل لكل إدارة موزعه على مدار السنة الدراسية مع كتابة تقارير عن ماتم إنجازه ومالم يتم إنجازه وعرض المشكلات التى من شأنها تعرقل سير الأداء ووضع الحلول والمقترحات لحلها.

وأوضح عنتر أن التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية مثمنا دور المدارس الخاصة بالمحافظة موجها الشكر على ما يقدمونه من جهود للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار وكيل المديرية إلى إلى الدور الفعال إدارة الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على الآليات الجديدة لتسجيل وتحديث بيانات العاملين وآليات النقل والندب وتنفيذ الترقي للعاملين أول بأول.

كما أشار وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إلى تنسيق القبول لمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على ضرورة متابعة المدارس في عملية البت فى الطلبات المقدمة إليها وتسجيل استلام الملف والقبول النهائي على أن يتم القبول وفقا للتعليمات الواردة بنشرة القبول الصادرة من توجيه رياض الأطفال للعام الدراسي ٣ ٢٠٢٤/٢٠٢ .كما أكد على أهمية إدارة الموهوبين فى صقل وتنمية مهارات الطلاب واكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم ودعمهم الدائم.

كما أكد وكيل مديرية التربية والتعليم على دور إدارة التدريب فى التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والارتقاء بالعملية التعليمية وأكد على الالتزام بالخطة المدرجة من الوزارة وأكد على دور المكتبات فى الأرتقاء بالذوق العام والرجوع لقراءة الكتب وضرورة الاهتمام بالمسابقات الواردة من وزارة التربية والتعليم وتنفيذها.

يأتى ذبك فى إطارإهتمام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد .