3  آلاف جنيه شهرياً ..تنقذ الطفلة «روضة»

الطفلة روضة عمر على تبلغ من العمر 6 سنوات، منذ ولادتها اكتشف الأطباء إصابتها بضعف سمع مركزى بالأذنين، وتحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالاذن، ومنذ 3 أعوام أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

وحالياً تحتاج الطفلة إلى عمل جلسات تخاطب بشكل مستمر، كى تتحسن الحالة، وتستطيع الكلام والالتحاق بالمدرسة، مثل باقى الأطفال، لكن تكلفتها 3 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى مصاريف صيانة للقوقعة، وهى كبيرة جداً بالنسبة لوالدها، الذى لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، والآن الطفلة مهددة بصعوبات وفقدان نعمة الكلام، كما أن جهاز السمع، القوقعة، يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار، مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء تتكلف آلاف الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأسرة.

جاءت أم الطفلة إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت للأسف إن التأمين الصحى لا يغطى جلسات التخاطب، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بنفقات الجلسات، أو توفير جلسات التخاطب بأحد المراكز الطبية، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.