الصرف الصحى تسابق الزمن استعدادا  لفصل الشتاء للتصدى لتكرار غرق بالاسكندرية

ايام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف، والدخول في فصل الخريف الذي تبدأ معه التقلبات الجوية وتساقط الأمطار، الأمر الذي استدعى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لموسم الشتاء المقبل، حتى لا تتكرر أية أزمات في المدينة الساحلية نتيجة لسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار.

عقد المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماع برؤساء قطاعات ومديرو عموم الشركة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، وذلك استعداداً لموسم الشتاء القادم والنقاط الساخنة بمختلف المناطق داخل محافظة الإسكندرية.

واستعرض قطاع التخطيط النوات التي مرت علي الإسكندرية هذا العام والنقاط الساخنة، وأسباب التجمع وحلولها لمنع التجمعات أو الإسراع في استيعاب مياه الأمطار.

ووجه رئيس الشركة، بسرعة إنهاء أعمال التطهير للمطابق والشنايش وإعادة التطهير بالمناطق التي جرى الانتهاء منها وذلك بالتنسيق الكامل مع الأحياء للتغلب على جميع التحديات.

وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة المحطات والمتابعة الدورية للمعدات والاهتمام بالتشغيل الامثل لها مع إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقا للخطة الزمنية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وكلف نافع، بمتابعة جميع مشروعات العشوائيات والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والالتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى المتفق عليه.

وشدد نافع على استمرار عمليات التطهير للبيارات لزيادة قدراتها الاستيعابية، ولضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات، فضلا عن متابعة الحالة الفنية للمحطات. ولفت إلى أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، قائلًا: «أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل».

ووجه رئيس الشركة بتعدد مصادر تلقي شكاوى المواطنين والتواصل اللائق معهم، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل على حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت.

وشدد على استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل قطاع لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالبًا الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أن الشركة تسعى نحو التواصل الدائم والمستمر بين مختلف القيادات، لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات للتغلب على أي تحديات.