اليوم قطع التيار في عدة قري بمركزي صدفا وديروط باسيوط

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط أنه، استنادًا إلى إشارة من هندسة الكهرباء في مركز صدفا، سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر الحالي، لإجراء أعمال صيانة طارئة للكهرباء في مركز صدفا. وأوضح أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل الدوير والعزب المرتبطة بها، والشناينة ونجوع السداردة وعزبة وهبة والنجوع والعزب المرتبطة بها، وأولاد إلياس والعزب المرتبطة بها، وكيمان سعيد وعزبة مبارك، وكوم سعيد الغربي والجزء الغربي من بني فيز عزبة العناترة وعزبة الطيار رسلان، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا. وسيتم أيضًا فصل التيار الكهربائي عن قريتي الوعاضلة والكردي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

وأضاف أنه، استنادًا إلى إشارة من هندسة كهرباء ديروط، سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة ديروط اليوم الاثنين، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، لإجراء أعمال صيانة في محطة المحولات الكهربائية.