"حقوق قنا" تناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

عقد الاستاذ الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، اجتماعا اليوم مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، لبحث استعدادات الكلية لبدء الفصل الدراسى الأول للعام الجامعة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.

فى مستهل الاجتماع بعث الاستاذ الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، بأسمى آيات التهنئة للسيد الاستاذ الدكتور أحمد عكاوى، لتوليه منصب قائم بعمل رئيس الجامعة، معربين عن أصدق التمنيات لسيادته بالتوفيق فى تأدية مهام عمله واستكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى بما يحقق خطة الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع ناقش عميد الكلية ، استعدادات الكلية لبدء الدراسة فى ٣٠ من سبتمبر الجارى، وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن نظام الدراسة في العام الجامعي الجديد، وشدد على سرعة إعلان جداول المحاضرات على موقع الكلية والصفحة الرسمية على الفيس بوك، مشيرا إلى أن الكلية بصدد إقامة معسكر استقبال للطلاب الجدد تزامنا مع انطلاق الدراسة.

وفى نهاية الاجتماع استمع الدكتور محمد رشدى، إلى آراء السادة أعضاء هيئة التدريس وملاحظاتهم لتطوير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد البارى سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد زكير، والدكتور خالد عبدالرحمن، والدكتور عاطف عبد الله الهوارى، والدكتور منتصر يوسف الهمامى، والدكتور عباس مصطفى عباس، والدكتور محمود صابر أبوجبل، والدكتورة الشيماء حسين محمد .