بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية

لتطوير عدد ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

وقع بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

قام بتوقيع البروتوكول محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع المهندس / محمد زكى السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عاكف المغربى - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام الدين عبدالوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير عدد (3) مدارس للتعليم الفنى وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مما يساعد على جذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة، وكنموذج جديد لتعليم فنى حديث يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة المصرية التى تمثل مصدراً رئيسياً للاقتصاد الوطنى.

قال بنك مصر إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك مصر لتدعيم جهود الدولة المصرية فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني؛ وتحسين نوعية مُخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّى احتياجات سوق العمل من المِهَن، والتخصصات الجديدة، وتساهم فى زيادة نِسَبِ التشغيل لخريجى المدارس الفنية؛ مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها فى تلبية احتياجات سوق العمل المحلى، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.

كما يأتى توقيع اتحاد الصناعات المصرية للبروتوكول فى إطار تبنى اتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة، وفى مقدمتها القطاع المصرفى ومساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المسئولية المجتمعية.

أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر على حرص بنك مصر على تضافر الجهود إسهاماً فى دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد الوطنى، كما يحرص البنك على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تساهم فى حياة أفضل للمواطن المصرى وفى مقدمتها التعليم، وفى هذا الاطار تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كنموذج جديد لتعليم فنى حديث، يشارك فى دعمه بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية تجاه الوطن والمواطن.

وأشار محمد الإتربى الى قيام بنك مصر بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى دعم التعليم، كون التعليم والشباب هو قاطرة النمو لمصر، مشيراً إلى أن تطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة بسوق العمل خاصة فى ظل التغيرات الموجودة على الساحة وهى الحل الأمثل للنهوض بالمجتمعات.

من جانبه، لفت المهندس محمد زكى السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى الدور الكبير الذى باتت تلعبه مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمجتمع فى تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل فى إطار تطوير ملف التعليم الفنى ضمن توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى تعاون اتحاد الصناعات فى هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها بنك مصر لتوفير الدعم والتمويل لتطوير عدد من تلك المدارس.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لبنك مصر العريق وقياداته على حرصهم للتعاون المثمر مع الاتحاد فى تطوير عدد (3) مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مبيناً أن تلك المدارس ستكون للتكنولوجيا التطبيقية فى مجالات الصناعات الدوائية والأخشاب والأثاث ومواد البناء.