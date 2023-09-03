شاهد عيان يكشف تفاصيل اندلاع حريق في منزل بالويلي

كشف شاهد عيان تفاصيل واقعة الحريق ،الذي ،إندلاع داخل منزل بمنطقة الويلي بالعباسية ، وتمكن السكان من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها الأجزاء والعقارات المجاورة دون وقوع ضحايا بشرية أو إصابات وفقا لشاهد عيان.

قال أحد شهود العيان إن حريق هائل شب في شقة كائنا بمنزل في منطقة الويلي،حيث تفاجأ الأهالي والجيران يتصاعد إلينا النيران وخروج دخان من موقع الحريق ،وهرع الأهالي والجيران ونجحوا في السيطرة على الحريق وإجراء النيران دون خسائر في الأرواح ،وتبين إن ماس كهربائي في أحد وصلات الكهرباء بالضفة وراء إندلاع الحريق، وتابع :الحمد لله ربنا إنقذ السكان من الموت وسط ألسنة النيران .

وفي سياق متصل كانت منطقة الدقي بالجيزة ،قد شهد ،صباح اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل مستشفى ابن سينا بمنطقة الدقي وسط الجيزة وتم إخماد الحريق دون إصابات.

تلقا غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مستشفى ابن سينا نطاق قسم شرطة الدقي.

على دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء تنسيقا مع مدير قطاع الشمال وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمخازن المستشفى بالطابق السادس عشر.

هذا وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

تشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

اوضحت الحماية المدنية أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها