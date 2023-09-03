الجزائر توضح ملابسات مصرع مغربيين في البحر

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تفاصيل مقتل مغربيين اثنين داخل المياه الاقليمية الجزائرية قبالة سواحل مدينة تلمسان، يوم الثلاثاء الماضي.

وعزت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل المغربيين في البحر برصاص قواتها إلى رفضهما الامتثال لأمر بالتوقف.

وجاء في بيان: "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".

وأضافت "وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار.

وقالت وزارة الدفاع أن حرس السواحل الجزائري تمكن، يوم الأربعاء الماضي، من انتشار جثة مجهولة الهوية مصابة بطلق ناري، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان.

وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر قضائي مغربي الجمعة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا "في حادث عنيف في عرض البحر"، على خلفية تصريحات شاب أكد أنه نجا من إطلاق نار نسبه إلى خفر السواحل الجزائريين وأودى بشقيقه، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، إضافة الى صديق لهما.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر قضائي قوله إن "النيابة العامة بوجدة (شرق) أمرت، يوم 29 أغسطس، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص أكد أنه كان برفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر".

وأضاف المصدر "يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية".

ولم يشر المصدر إلى المكان الذي وقعت فيه المأساة أو المسؤولين المفترضين عنها، مؤكدا أن "التحقيق يتواصل حاليا"، و"أنه تم الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب".

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