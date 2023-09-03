هذا ما يحدث في الجسم عند تناول اللوز كل يوم

إذا كنت بحاجة إلى شيء صحي لتناول وجبة خفيفة بينهما، فتأكد من تناول اللوز، وغالبًا ما يتم تصوير المكسرات على أنها قنابل من السعرات الحرارية، ولكن نظرًا لقيمتها الغذائية القيمة، يمكنها حتى مساعدتك على إنقاص الوزن.

يوفر اللوز فوائد عديدة عند تناوله يوميًا، حيث يحتوي اللوز على العديد من العناصر الغذائية المفيدة وهي كالأتي:

السليلوز

بروتين

المعادن

فيتامينات ب، هـ وبيتا كاروتين

حمض الفوليك

الأحماض الدهنية غير المشبعة

يقول خبير التغذية إيجور ستركوف لـ MedicForum: "يحتوي اللوز على الكالسيوم الذي يقوي العظام والحديد المكون للدم، بالإضافة إلى العناصر النادرة النادرة مثل الزنك والسيلينيوم والفلورايد".

وحمض الفوليك الموجود في اللوز مهم بشكل خاص للنساء الحوامل. قد تنظم الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في اللوز مستويات الدهون المرتفعة في الدم وتحمي القلب والأوعية الدموية، يعتبر اللوز من العناصر الغذائية الشاملة ويجب تناوله كل يوم.

فوائد اللوز

اللوز يساعدك على فقدان الوزن

المكسرات هي حشوات حقيقية إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فيجب عليك تناول أكبر عدد ممكن من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين. أنها تملأك وتمنع الرغبة الشديدة، وحفنة من اللوز كوجبة خفيفة بين الوجبات يمكن أن تدعم نظامك الغذائي.

سعرات حرارية أقل مما تعتقد

وبطبيعة الحال، لا يزال إجمالي السعرات الحرارية مهمًا عند اتباع نظام غذائي ومع ذلك، نظرًا لصعوبة هضم اللوز، فمن المحتمل أنك تستهلك جزءًا صغيرًا فقط من السعرات الحرارية التي يحتوي عليها.

أمعائك تحب اللوز

وجدت دراسة أن تناول 56 جرامًا من اللوز يوميًا (حوالي 46 لوزة) يمكن أن يحسن صحة الأمعاء، وهذا بسبب حمض البيوتريك الموجود في اللوز.