نجع حمادى: إقامة متنفس حضارى جديد للمدينة

أعلن المهندس أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أنه سوف يتم الانتهاء من اقامة حديقة عامة بالجهه المقابلة لكمين الشطبية، مضيفاً ان نسبة التنفيذ فى الحديقة تجاوزة التسعين بالمائة .

وأكد أن هذه المنطقة الجارى تجهيزها كحديقة عامة كانت مهمله ومهمشة ومقلب للقمامة، مضيفاً إلى أنه تم اعادة صياغتها لكى تكن متنفسا حضايا لمدينة نجع حمادى بوجه عام وقاطنى العمارات السكنية بتلك المنطقة بوجه خاص، حيث جرى تجميلها وعمل سور من الاشجار حولها بالاضافة التى التخطيط والنخيل الذى يتوسطها كما تم فرشها بالنجيل الطبيعى، التى سوف تضيف لمسة جمالية وحضارية للمدينة والتى تعود بالايجاب على الصحة العامة والراحة النفسية للمواطن النجعاوى .

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى ، و عماد الدين محمود نائبا رئيس المركز والقسم الزراعى وقسم الاشغالات والجنود المجهولين وهم عمال ومشرفى قسم النظافة والتجميل بالمدينة .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بالاهتمام بالجانب الجمالى والحضارى والاهتمام بالحدائق والميادين العامة .