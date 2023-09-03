عنتيل مدينة نصر.. من ممارسة الرذيلة داخل صيدلية لـ"التخشيبة"

عنتيل مدينة نصر.. شهدت منطقة مدينة نصر بالقاهرة واقعة مؤسفة،إثر قيام عاطل" ذئب بشري " بأفعال مخلة للاداب العامة مع السيدات وهتك عرض عدد من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر

واقعة سقوط عنتيل مدينة نصر ،المشينة التي أحدتث حالة من الغضب والضجر بين المواطنين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عنتيل جديد ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات متزوجات، بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.

عنتيل مدينة نصر.. تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من محامية، مفاده بقيام صاحب صيدلية شهيرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر ، بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات بإرادتهن وأخريات مستغلن جهلن، بالإضافة لهتكه عرض عدد كبير من البنات الأطفال المترددات على الصيدلية.



وكشف البلاغ أن المتهم احتفظ بعدد من الفيديوهات والمقاطع الاي تحوى الأفعال المخلة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم التحفظ على جهاز لاب توب خاص بالمتهم تمهيدا لفحصه، وتحرر المحضر رقم 13256 جنح ثالث مدينة نصر لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتحفظ رجال المباحث على الفيديوهات تظهر المتهم يمارس

مع سيدات إحداهن أثناء حملها طفل، بالإضافة لعدد البنات الأطفال حيث ظهر عدد من الأطفال أثناء ترددهن على الصيدلية للحصول على أدوية فيما يقوم المتهم بتحسس أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهن واحتضانهم، وتقوم جهات بفحص تلك المقاطع للتأكد من صحتها.

وعن عقوبة ممارسة الرذيلة..قال جرجس شنودة، المحامي، إن النيابة العامة دائمًا ما تدعم اتهاماتها بشهادة الشهود والدلائل الفنية، ولكن إذا لم توجد هذه الدلائل، فشهادة الشهود تبقى هي الدليل الأوحد لإثبات الجريمة..

شدد "شنودة"، خلال حواره ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة أن يقف المجتمع وقفة الرجل الواحد لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، خاصة وأن ظاهرة التحرش تقبح شكل المجتمع المصري في الخارج.

وأوضح أن قانون مكافحة الدعارة ينص على معاقبة أي شخص يدعو للفجور بأي طريقة، أو لفت الأنظار إلى ذلك بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.