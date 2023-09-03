التحقيق مع صاحب منزل اعتدى بالسب على سيدة من سكان العقار

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة تتضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة عليها وعلى سكان العقار محل إقامتها بمنطقة الجيزة.



وكشفت التحريات الأولية عن حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 6 أشخاص، مقيمين بالعقار محل البلاغ، و الطرف الثان نجل مالك العقار محل البلاغ.

وبالفحص والتقنين تبين أن الطرف الأول تضرر من الطرف الثانى لقيامه بالتعدى عليهم بالسب والشتم لخلافات بينهم حول القيمة الإيجارية للشقق محل إقامتهم بالعقار محل البلاغ.

واعترف المشكو فى حقه أثناء مواجهته بإرتكابه الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "أحمد. ص" بالإتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 4 سنوات.



النقض ترفض طعن متهم بالإتجار في المخدرات



وكانت محكمة جنايات طنطا، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء في أوراق القضة أنه أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر وسلاح ناري.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " أمير. ط" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية والثالثة للارتباط وبمصادرة المادة المخدرة و السلاح النارى المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.