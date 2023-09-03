السجن المشدد 6 سنوات بالإتجار في مخدر الهيروين بالدقي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1498 لسنة 2023 جنايات الدقي، أن المتهم " ع . م"، 22 سنة، عامل بمحل قطع غيار سيارات، في يوم 29 يناير الماضي، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم وبحوزته 70 كيس بلاستيكي شفاف اللون يحوي جوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص قبل ترويج كمية من الحشيش بمنطقة التبين.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة التبين، في ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الحشيش وزنت 4 كيلو، وسلاح ناري بندقية خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى مشاجرات متفرقة بمركزى كفر الشيخ ودسوق، بسبب الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، وبالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "جمعة.ا.ع"، 70 سنة، و"عبد الرحمن.ج.ا"، 35 سنة، و"حسن.ج.ا"، 40 سنة، من دسوق، بجروح متفرقة وكدمات" فى مشاجرة بمدينة دسوق

وأصيب "أحمد.ف.ف"، 35 سنة من قرية الاتحاد بكفرالشيخ، "بكدمات وسحجات"، و"أحمد.ا.ش"، 65 سنة، من مدينة كفرالشيخ، ونجله "ابراهيم.أ.ا"، 22 سنة، "بكدمات متفرقة وسحجات" فى مشاجرة بمدينة كفرالشيخ، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تعد المشاجرات ضمن المشكلات الأكثر شيوعًا، والأكثر صعوبة في إثبات وتحديد المتسبب فى إحداث الأذى فيها، فهي تعني الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات.