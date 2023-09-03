الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 32 شيكارة طحين مدعوم و632 علبة سجائر خلال حملة تموينية بديروط

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، شنت برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة على الأسواق، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد مدير المديرية ومباحث التموين، وبمشاركة محمد سليم أحمد رئيس الرقابه التموينية بإدارة تموين ديروط، ومحمد حسن عبدالمجيد رئيس قسم التفتيش الفني بإدارة ديروط التموينية، ومحمود أنور سيد رئيس قسم التجارة الداخلية بالإدارة، ومحمود حسن ذكى مفتش تموين بإدارة تموين ديروط، أسفرت عن ضبط 10 محاضر تموينية، حيث تم تحرير محضر تجميع 32 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء، و2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر سجائر مجهولة المصدر، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر، ومحضر امتناع عن بيع سجائر بإجمالي 632 علبة سجاير مختلفة الأنواع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإرسال المحاضر للنيابة لإتخاذ اللازم قانونًا.

من جانبه أكد محمود نجار رئيس المركز على استمرار الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه

ضبط 32 شيكارة طحين مدعوم و632 علبة سجائر خلال حملة تموينية بديروط
ضبط 32 شيكارة طحين مدعوم و632 علبة سجائر خلال حملة تموينية بديروط

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لعاملين تاجروا في المواد المخدرة بالشرقية

تعرف علي حالة الطقس بأسيوط.. انخفاضاً في درجات الحرارة

وليد توفيق يستعيد ذكريات أعماله الجماهيرية لأول مرة في مهرجان القلعة.. صور

الزمالك يعلن رسميًا فتح باب الترشح لانتخابات النادي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023| الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات

توقيع الكشف الطبى المجانى على 13 ألف مواطن بالمنيا