هتك عرض عدد كبير من الأطفال.. التحقيق مع عنتيل مدينة نصر

فتحت النيابة المختصة، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة فى واقعة ضبط عنتيل جديد ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات متزوجات، بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.

تلقى مدير أمن القاهرة،مدير مباحث العاصمة، مفاده تلقى مفتش مباحث مدينة نصر بلاغا من المحامية دعاء عباس، يفيد بقيام صاحب صيدلية شهيرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر ومقيم بالتجمع الخامس بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات بعضهن بإرادتهن وآخريات مستغلن جهلن بالإضافة لهتكه عرض عدد كبير من البنات الأطفال المترددين على الصيدلية.

وأضاف البلاغ أن المتهم احتفظ بعشرات الفيديوهات من تلك المقاطع، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم التحفظ على جهاز لاب توب خاص بالمتهم تمهيدا لفحصه، وتحرر المحضر رقم 13256 جنح ثالث مدينة نصر لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتحفظ رجال المباحث على عشرات الفيديوهات تظهر المتهم يمارس أفعال مخلة مع سيدات إحداهن أثناء حملها طفل، بالإضافة لعدد البنات الأطفال حيث ظهر عدد من الأطفال أثناء ترددهن على الصيدلية للحصول على أدوية فيما يقوم المتهم بتحسس أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهن واحتضانهم، وتقوم جهات بفحص تلك المقاطع للتأكد من صحتها.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".