تعرف علي حالة الطقس بأسيوط.. انخفاضاً في درجات الحرارة
تشهد محافظة أسيوط، في الوقت الحالي، حالة جوية صحوة وصافية غالباً. وقد شهدت المحافظة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في أسيوط حالياً بين 36 درجة مئوية والصغرى بين 22 درجة مئوية. كما تعرف المنطقة رياحاً شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 30 كم في الساعة.
ومن جهة أخرى، تشهد جودة الهواء في المحافظة حالياً حالة غير صحية، وتشير قراءة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى أنها معتدلة وتصل إلى 4 درجات فقط.
وتشهد المحافظة أيضاً هبوب رياح بسرعة تصل إلى 37 كم في الساعة. وتتراوح نسبة الرطوبة في أسيوط حالياً ما بين 23% إلى 47%.
وبالنسبة لدرجة التكثف فإنها تسجل حالياً 12 درجة مئوية، فيما يبلغ غطاء السحب في المحافظة 0%، وتصل الرؤية إلى 15 كم.
ويقدر أقصى ارتفاع للسحب في أسيوط حالياً بحوالي 9100 متر.
وعلى إثر هذه الأحوال الجوية، ينصح الأهالي باتخاذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع الظروف الجوية، وخاصة فيما يتعلق بالتعرض المباشر لأشعة الشمس والتعرض للرياح القوية.
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- محافظة أسيوط تشهد حالة جوية صحوة وصافية غالبا وانخفاضا في درجات الحرارة