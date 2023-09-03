القوصية تشهد افتتاح حضانات أطفال الشعراوي الخيرية
افتتحت جمعية الشعراوي الخيرية بالقوصية مشروعها الخيري لحضانات الأطفال حديثي الولادة. يتكون المشروع من غرف أشعة وتحاليل طبية وأجهزة أكسجين، تحت إشراف فريق طبي متكامل من الأطباء والتمريض، لضمان استقبال الحالات بأعلى كفاءة
حضر حفل الافتتاح اللواء محمد عزت رئيس مدينة القوصية، ونفيسه عبدالسلام مديرة المكتب الفني والمتابعة لمحافظ أسيوط، ورابح الميري رئيس الوحدة المحلية ببني قرة. كما حضر الحدث الشيخ حجاج نصير مدير أوقاف القوصية ووالعمدة عرفان كامل عمدة النزالي جانوب، الذي أعرب عن استعداده لتقديم الدعم والخدمات للمسؤولين عن المشروع.
وحضر الجلسة أيضًا أعضاء جمعيات القوصية الخيرية الأخرى بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب وعدد من الكتاب والشباب والرائدات ومديرات المدارس في القوصية وقيادات الإدارة التعليمية بالقوصية .
وفي أثناء حفل الافتتاح، تم إلقاء قصيدة للشاعر عبد الغني مسعود رئيس نادي الادب القوصية السابق، بالإضافة إلى فقرة شعرية للشاعرة مرام محمود أحمد، تلميذة مهران خلاف. المدرسة الاعدادية للبنات.
بافتتاح مشروع حضانات الأطفال الجديد، تأكدت جمعية الشعراوي الخيرية بالقوصية من التزامها الدائم تجاه رعاية الأطفال الرضع وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم. يعد هذا المشروع خطوة هامة في تعزيز الرفاهية والصحة
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