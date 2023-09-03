ألقي ضباط مديرية امن أسيوط، القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يسرقون أبواب مقابر لبيعها على متن أتوبيس ركاب. وتعود وقائع الواقعة إلى قيام أحد شيوخ المقابر ويدعى "زكريا مصطفى" بالاشتباه في قيام 3 أشخاص داخل المقابر بمحاولة سرقة الأبواب. تم تنظيم كمين داخل المقابر بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط برئاسة المقدم علي نصر رئيس مباحث القسم. وبعد هبوطهم من الاتوبيس، تم ألقاء القبض على الحاضرين ونقلهم داخل الاتوبيس إلى قسم شرطة اول اسيوط

اعترف أحد المتهمين بارتكابهم جريمة سرقة أبواب المقابر بهدف بيعها. وبعد التحقيقات، تم التعرف على عدد من الأشخاص الذين شاركوا معهم في سرقة المقابر. تم تحرير محضر بالواقعة وتم تقديمه للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن سرقة المقابر تعد جريمة خطيرة ومشينة، حيث يعتبر القبر مكانًا مقدسًا للموتى وزيارة الأحباب. تسعى السلطات الأمنية في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على الكرامة والاحترام للأماكن المقدسة وتوفير الأمان والأمان للمواطنين. وسيتم متابعة القضية بكل جدية وتقديم العدالة للمتضررين من هذه الجريمة المشينة.

القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة أبواب مقابر أسيوط

القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة أبواب مقابر أسيوط

القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة أبواب مقابر أسيوط