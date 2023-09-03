تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية ، لبيع الخضراوات بمحافظة المنيا ، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، إستقرارًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء ، حيث بلغ سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو الواحد .

واستقر سعر الطماطم ما بين 13 لـ15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخيار 16 جنيهًا، ، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس لــ 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان من 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الليمون ما بين 8 لــ 10 جنيهات، ووصل كيلو ورق العنب لـ 55 جنيهًا.

وفي سياق متصل، جاءت أسعار الفاكهة، اليوم الأحد ، في الأسواق الشعبية، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 لـ 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى سجل 35 جنيهًا، والتفاح السكرى 40 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 30 لـ35 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا.

وبلغ سعر العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لـ 30 جنيهًا للكيلو، والمانجو العويس 60 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ 35 جنيهًا، جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.