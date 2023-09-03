يسأل الكثير من الناس عن حكم رؤية الحائض الميت وتقبيله فأجاب الشيخ الالباني رحمه الله وقال فإن الأولى بالحائض أن تكثر الدعاء للميت والاستغفار له، وأما الإتيان إليه وتقبيله فالأولى تركه، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد" يكره للحائض والجنب تغميضه وأن يقرباه، وكره ذلك علقمة وروى نحوه عن الشافعي، وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت.

وفي الموسوعة الفقهية ما نصه: نص الحنفية على أنه ينبغي إخراج النفساء والجنب من عند الميت وكذا الحائض في رأي عندهم.

وذهب المالكية إلى أنه يندب لمن حضرته علامات الموت تجنب حائض ونفساء وجنب، لأجل الملائكة.

ونص الحنابلة على أنه يكره أن تقرب الحائض والجنب الميت، لحديث: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب. انتهى.

هذا ويجدر التنبيه إلى أن الميت ـ بالنسبة للسائلة ـ إن كان أنثى فلا يختلف الحكم فيه بين الأقارب وغيرهم، وأما إن كان ذكرا، فإن كان محرماً فهو مثل غيره من المحارم، إن لم تكن ريبة، وإن كان أجنبياً فيجب أن يعامل معاملة الأجنبي، لأن الحكم في مسه لا يختلف بعد موته عما كان عليه قبل موته، كما نص عليه أهل العلم.

حب الدنيا وإيثارها على الآخرة ذنب عظيم لا يسأل الناس المغفرة منه، ذلكم لأن حب الدنيا وإيثارها على الآخرة يقسي القلب، ويجرئ على المشتبه ثم على الحرام، ويسبب التشاحن والبغضاء والعداوة والقطيعة بين أهل الإسلام، حتى لا يبذلوا نصيحة، ولا يؤدوا حقاً، ولا يأمروا بمعروف، ولا ينهوا عن منكر، وحتى يكون الفاسق الذي ترجى دنياه، أحب إلى المشتغل بالدنيا من الأخ الصالح، لخلاف بينه وبينه على شيء من حطام دنياه، فتباً لها من فتنة أهلكت كثيراً من الأولين، وستهلك أضعاف أضعافهم من الآخرين، وتجعلهم يوم القيامة من الخاسرين، روى الحاكم رحمه الله في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ذو الدرهمين أشد حساباً من ذي الدرهم، وذو الدينارين أشد حساباً من ذي الدينار))، وفي المستدرك له أيضاً رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أخذ الدنيا من الحلال حاسبه الله، ومن أخذ الدنيا من الحرام عذبه الله)).



