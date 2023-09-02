همسة طائرة

السبت 02/سبتمبر/2023 - 09:47 م 9/2/2023 9:47:55 PM

أشاد سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم إفريقيا «على التونسى» بمطار سفنكس الدولى وذلك فى إطار زيارته للقاهرة استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لقارة إفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس والمقرر إقامته فى القاهرة فى الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وأعرب التونسى فى الجولة التى رافقه فيها ممثلو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن سعادته للحصول على تلك الفرصة الرائعة لزيارة مطار سفنكس الدولى فى القاهرة الذى تحول بسرعة إلى مركز محورى يربط المسافرين بالمواقع الأثرية الشهيرة فى مصر، كما أشادت الصفحة الرسمية للمجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا بمطار سفنكس الدولى واصفة المطار بأنه يحقق التميز فى عالم الطيران ويقع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الأسطورية والمتحف المصرى الكبير الشهير، بالاضافة إلى الالتزام بإجراءات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

<< وأشاد السفير اليابانى «أوكا هيروشى» بالتعاون المثمر مع الجانب المصرى، خلال لقائه بوزير الطيران الفريق محمد عباس معربًا عن سعادته بقرب الانتهاء من مشروع مبنى الركاب الصديق للبيئة بمطار برج العرب والذى يحظى باهتمام ودعم كبير من الجانبين، لافتًا إلى أن اليابان تحرص على توسيع نطاق مجالات التعاون المختلفة والشراكات الاقتصادية الهامة بشكل كبير فى ضوء مسيرة التنمية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

<< ومن جانبها أشادت السفيرة الايرلندية «نولا أوبراين» بقطاع الطيران المدنى المصرى ودوره المحورى فى تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لراغبى السفر من وإلى مصر، معربة عن تطلعها إلى فتح نقاط جديدة بين البلدين بما يلبى متطلبات السوق الأيرلندى ويدعم الشراكات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة ويخدم حركة السفر والشحن الجوى من وإلى أيرلندا.

<< يا سادة.. مطار سفنكس الدولى درة المطارات الحديثة شهد التشغيل الكامل له ووصول وسفر الرحلات منه إلى كل دول العالم بعد أعمال التطوير التى شملت تحديث البنية التحتية لتصبح المساحة الكلية له ٢٤ ألف متر.. والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بالتوازى مع رفع كفاءتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.. ومن أجل الوقوف على أحدث مشروعات التطوير بالمطار كونه أحد المشروعات التنموية التى تسهم فى استيعاب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر ولقرب المطار من منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.. وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط «سياحة اليوم الواحد»، نظرًا لقربه من المناطق الأثرية بما يسهم فى جعله مطارًا عالميًا مجهزًا بأعلى الإمكانيات بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية لخدمة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

<< يا سادة.. الفريق محمد عباس كلماته واضحة وصريحة تقول إن القادم إن شاء الله فى عمر الطيران المدنى تاريخ سيسطره كل محب لهذا الوطن.. بذر بذرها قلب ينبض بحب مصر يعلم ويثق أنها «أم الدنيا»، ولم يكتف بل أقسم أن تصبح «أد الدنيا» إنه قلب الرئيس السيسى قلب ينبض بالأمل والثقة بالله واليقين فى النصر المبين.. لأنه يعلم أن رجال القوات المسلحة ومعهم الشرطة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من البذل والعطاء.. كل يوم عن يوم تمتد أيديهم تشق اليابس فيصبح أخضر ليأكل أهل مصر.. تشق البحر فتخرج طرق ملاحية وغاز طبيعى وخير وفير للعالم أجمع.

<< يا سادة.. للطيران المدنى كان نصيب كبير من هذا المستقبل.. خمسة مطارات أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة له.. المدة كانت أقل من عام التى بدأت باكورة تلك المطارات تخرج للنور فى عام ٢٠١٨ وهى (العاصمة الإدارية وسفنكس والمليز ورأس سدر وبينيس بمرسى علم) إلى الأجيال القادمة المستهدفة من عملية التنمية لما لهذه المطارات من مردود إيجابى على عملية التنمية المستدامة وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعة.

<< يا سادة.. إن قرار إنشاء مطار واحد ليس بالأمر السهل نظرًا للتكلفة المادية لبنائه، إلا أن الرئيس السيسى اتخذ قراره وقتها بالعمل فى 5 مطارات دفعة واحدة وفى زمن قياسى فيما يتعلق بعملية التشييد والبناء، نظرًا للفترة الزمنية التى تحتاجها عملية البناء وصولًا لمرحلة التشغيل.. ما تم من أعمال تطوير لمطار سفنكس الدولى يؤكد أن مطار سفنكس يتماشى والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وﺗﻮفير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ لتشجيع الاﺳﺘﺜﻤﺎر الخارجى وتنشيط الحركة السياحية.

<< يا سادة.. الصور المشرقة فى الوطن تجعل السعادة تمس جنبات القلب، فأى صورة حلوة تضىء نور القلب بعد أن تراها العين تلك والله حال المحبين لهذا الوطن ولكل ما يتم إنجازه على أرضه والذى لا يمكن أن يفهم إلا من خلال رؤية شاملة لما يحمله رجال هذا الوطن المخلصون وفى مقدمتهم بالطبع الرئيس السيسى لوطننا الغالى مصر.. هذا القول يا سادة ينطبق على حال رجال الطيران المدنى بعد التشغيل الناجح لمطار سفنكس الدولى كلمات تهز الوجدان.. مبروك لمصر.. والأجيال القادمة.. شكرًا الرئيس عبدالفتاح السيسى.. شكرًا رجال القوات المسلحة.. فرحة عارمة.. قلب يكاد يخرج من الصدر من فرط السعادة.. عين تملأها علامات الرضا والسعادة... فرحة تهز القلوب وكأنه عبور جديد.. نعم عبور جديد ولمَ لا؟! ألسنا فى حرب حقيقية ضد الإرهاب والمؤامرات وكل يوم يتم فيه إنجاز هو عبور فوق التحديات والمحن التى يمر بها الوطن.. وأليس ما يفعله رجال القوات المسلحة الآن فى كل مكان على أرض مصر هو عبور آخر؟.. عبور إلى المستقبل.. عبور إلى الغد الأفضل.. عبور من ظلام الإرهاب والفراغ الأمنى إلى بر الأمان؟.. نعم ومليون نعم بملء القلب والعقل والفم.. نعم نحن نعيش عبورا إلى المستقبل عبر مشروعات تنمية تشق الصحراء وعلاقات دولية تبهر العالم بتلك الأمة التى حيرت دولًا ومنظمات وأجندات وأحبطت مخططات.. الجميع يسأل: كيف استطعت أن تفلت من تلك المؤامرة المحكمة الأركان عليها؟.. وكيف استطاع رئيسها أن يمسك الكرة الأرضية بيده ويهزها رافضًا أن تمشى حركتها فيما أراد لها أعداء الوطن.. لحظة وقف عندها التاريخ، وأعاد من جديد كتابة سطوره لأمة استطاعت برجالها الأوفياء أن تقف صامدة أمام طوفان من المؤامرات.. فتحية لهم جميعًا وألف تحية وسلام سلاح.

<< همسة طائرة..

سلام سلاح لكل يد تمتد من أجل الوطن.. سلام سلاح لكل المرابطين على الحدود.. سلام سلاح لأرواح جنودنا التى سالت من أجل أن نحيا حياة كريمة.. سلام سلاح لقواتنا المسلحة التى لها يد تبنى ويد تحمل السلاح.. ومن قلوبنا وضمائرنا.. ألف سلام وتحية إجلال وتقدير من الطيران المدنى.. للرئيس السيسى.. وشكرًا ألف شكر لكل زملائى الجنود المجهولين بالطيران المدنى الذين يعملون ويجتهدون من أجل الصورة الحلوة للمنظومة المتكاملة بالطيران.. وشكر خاص للفريق محمد عباس وزير الطيران وقيادات الوزارة الذين يجتهدون من أجل العبور بهذا القطاع الحيوى الاستراتيجى الذى يتعلق بالأمن القومى للوطن وصناعة من أدق وأخطر الصناعات وهى صناعة النقل الجوى إلى آفاق مستقبل مشرق صرح يفخر به المصريون كأحد أعرق القطاعات فى منطقتنا العربية والعالم كله.. ليكون دائماً الجزاء إشادات دولية للمطارات المصرية.