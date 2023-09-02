شريف يقود هجوم الخليج أمام الشباب بالدوري السعودي

أعلن بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج تشكيل فريقه لمباراة الشباب المقرر لها مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





جاء تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة الشباب في الدوري السعودي:



في حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: سعيد أل حمسل، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو.

في خط الوسط: منصور حمزي، ايفوز رودريجيز، فابييو مارتينز.

في الهجوم: عبد الإله هوساوي، محمد شريف، وو يونج جانج.



حصد فريق الخليج نقطتين في أول 4 جولات من الدوري السعودي للمحترفين، فيما حصد الشباب نقطة وحيدة فقط.

