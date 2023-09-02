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السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة بمركز أبنوب

رفع المخلفات وأعمال
رفع المخلفات وأعمال النظافة

 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف عزت، رئيس المركز والمدينة، وتحت إشراف رؤساء القرى وبالتنسيق مع مسئولي قسم النظافة والحملة الميكانيكية، تم متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة في شوارع المركز والمدينة، حيث تمت متابعة كافة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق طوال اليوم ترفع حوالي 40 طن مخلفات.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بمركز ومدينة ابنوب وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، 

وتم أيضًا رفع المخلفات في مركز ابنوب والطريق الدائري حتى كوبري ماهر ووضعها في المقالب المخصصة لها، بجانب رفع 40 طنًا من المخلفات في المعابدة ووضعها في المقلب المخصص لها تحت إشراف رين عباس، رئيس الوحدة المحلية في المعابدة.

وتأتي هذه الجهود المستمرة في إطار السعي المستمر لتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة العامة في مدينة ابنوب. يجدر بالذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار الخطة الشاملة لرفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء محافظة أسيوط.

ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة
ابنوب ترفع 80 طن مخلفات في حملة لرفع المخلفات وأعمال النظافة