البداري تنفذ حملة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع

قام مركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، بحملة نظافة ورفع المخلفات، في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة في مركز ومدينة البداري، قد تم تحسينها ورفع كفاءتها بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي يولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وتم تنفيذ هذه الجهود بالتعاون بين الوحدة المحلية للمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز ومدينة البداري ورضا خلف نائبه، بالإضافة إلى علاء عبد الرحمن عيسى مدير شؤون البيئة وقسم النظافة.

وتركزت الجهود على رفع كفاءة النظافة في الشوارع، حيث تم تنظيفها بشكل شامل ورفع المخلفات الصلبة.

وتم تنظيف الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض. وتأتي هذه الجهود في إطار العمل المستمر للارتقاء بالخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

وفي هذا السياق، صرح عبد الكريم قائلاً "إننا نعمل بجد لتحسين المستوى العام للنظافة في مركز ومدينة البداري، ونحرص على توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. نحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل وتطوير الخدمات لتلبية احتياجات السكان".

من جهته، أعرب رضا خلف، نائب رئيس المركز والمدينة، عن تقديره للجهود المبذولة لرفع كفاءة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة. وأكد أهمية الانتباه إلى النظافة العامة واستمرار العمل في تطوير منظومة النظافة من أجل راحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أشاد علاء عبدالرحمن عيسى، مدير شؤون البيئة وقسم النظافة، بالجهود المبذولة وأشار إلى أنه سيتم متابعة هذه الجهود بشكل مستمر وتنفيذ برامج وخطط لرفع كفاءة النظافة وتحسين الخدمات المتعلقة بالبيئة.

وفي الختام، يظهر هذا العمل المستمر لتحسين منظومة النظافة في مركز ومدينة البداري التزام المسؤولين بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، كما يعزز الاهتمام بالحفاظ على البيئة وتعزيز الصحة العامة في المنطقة.

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري

حملة لرفع المخلفات والقمامة ونظافة شوارع مدينة البداري