لأول مرة تخصيص مخزن للتغذية المدرسية بإدارة أبوتشت التعليمية

أكد الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت 2 ديسمبر الجاري، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر من الأراضي المملوكة للدولة بقرية بلاد المال بحري (النواهض) لانشاء مخزن للتغذية المدرسية بإدارة أبوتشت التعليمية تنطبق عليه المواصفات الفنية لمخازن التوزيع طبقا للاشتراطات المحددة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح المدير العام، أنه بهذا التخصيص تعد ادارة أبوتشت التعليمية من اول إدارات مديرية التربية والتعليم بقنا االتي سوف يتم بها انشاء مخزن للتغذية المدرسية، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات التي تتعلق بإنشاء مخزن التغذية المدرسية.

وأضاف مدير عام الإدارة قائلا:" أن وزارة التربية والتعليم تسعي جاهدة لانشاء مخازن للتغذية المدرسية لرفع كفاءة آليات تطوير منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس".

وقدم وزيري تحية الشكر والتقدير للاستاذ محمد راشد رئيس مجلس قروي سمهود علي جهوده المبذولة في اتمام انهاء إجراءات التخصيص وكل العاملين بمجلس قروي سمهود علي حسن تعاونهم مع الحقل التعليمي بأبوتشت.