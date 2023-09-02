حملة تنظيم الأسرة تطوف قري مركز ديروط

نفذت الإدارة الصحية بمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبإشراف الدكتور جمال علي حريز مدير الإدارة الصحية بمركز ديروط.



وتتمثل أهداف الحملة في توفير وسائل تنظيم الأسرة مجاناً لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية متخصصة واستشارات طبية على يد اطباء متخصصين. وتستمر فترة تنفيذ الحملة من اليوم السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر.

وتشمل الحملة كافة الوحدات الصحية في نطاق مركز ديروط، كما تتضمن وجود عيادة متنقلة تتنقل يوميا بالقري التابعة لمركز ديروط لضمان تقديم الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة لأكبر عدد ممكن من سكان المنطقة المحرومة

وتتواجد الحملة في أول أيامها في قرية ديروط الشريف وجميع القرى التابعة لها، وغداً هو اليوم الثاني للحملة في قرية المندرة وجميع القرى التابعة لها، واليوم الثالث للحملة في قرية الكودية وقرية دشلوت وجميع القرى التابعة لهما واليوم الرابع للحملة في بلدة سنبو وكافة البلدات التابعة لها واليوم الخامس للحملة وهو اليوم الأخير يشمل كافة قرى شرق مركز ديروط ومن بينها قرى بني يحيى والعوامر والحوطة غرب وشرق الحوطة ونزلة عبد الله، وجرف سرحان.



وتشمل خدمات الحملة تقديم معلومات مهمة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال عقد ندوات توعوية وتثقيفية وإعلامية تقدمها ميرفت إبراهيم مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بديروط، والتي تهدف إلى تعريف المواطنات بطرق تنظيم الأسرة وأدوات الحماية المختلفة المتوفرة.

ويقوم طبيب متخصص في الحملة بتقديم الاستشارات الطبية الشخصية للمواطنة، بهدف تزويدها بالمعلومات الصحيحة والمناسبة لحالته.

وتقدم الحملة كافة وسائل تنظيم الاسرة مجاناً من خلال نخبة من الأطباء المتميزين الذين يقدمون كافة الخدمات.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لتحسين صحة ورفاهية سكان المناطق المحرومة وزيادة الوعي الصحي وزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتنظيم الإنجاب لتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الحملة نجاحاً كبيراً في تقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهالي المنطقة وتعزيز الوعي الصحي فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.

حملة لتنظيم الاسرة تطوف قري مركز ديروط

حملة لتنظيم الاسرة تطوف قري مركز ديروط

حملة لتنظيم الاسرة تطوف قري مركز ديروط

حملة لتنظيم الاسرة تطوف قري مركز ديروط

حملة لتنظيم الاسرة تطوف قري مركز ديروط