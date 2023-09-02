بعد التعاقد معه..باريس يعلن غياب مواني للإصابة

كشف نادي باريس سان جيرمان ، عن غياب راندال كولو مواني لاعب الجديد عن المشاركة مع الفريق البارياسي ضد أولمبيك ليون المقرر له غدا الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.



أكد نادي باريس سان جيرمان أن راندال كولو مواني، مهاجم الفريق الجديد سيخضع لبرنامج تأهيلي للإصابة، وعليه ستغيب عن المشاركة لعدة أيام.



مواني لديه إصابة بإلتواء في كاحل القدم الأيمن، وعليه سيغيب للتعافي من الإصابة.



يعتبر مواني من أغلى الصفقات التي تعاقد معها نادي باريس سان جيرمان، بعدما اشتراه من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 100 مليون يورو.



وتابع بيان باريس سان جيرمان أن هناك 4 لاعبين سيغيبون عن المشاركة مع الفريق الباريسي ضد ليون، علىر رأسهم مواني وهم لي كانج إن ونونو مينديس، برسنيل كيمبيمبي.



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويملك في رصيده 5 نقاط، فيما يحتل ليون المركز قبل الأخير ويملك في رصيده نقطة وحيدة.

