محافظ الشرقية: افتتاح 93 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة 4,6 مليار جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنية، و7 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 18 مليون و 700 ألف جنيه، و3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و 603 مليون جنيه، و 41 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 242 مليون جنيه، و29 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 83 مليون و 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وكذلك إعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

أوضح محافظ الشرقية إلى أن المسجد يمثل صرحاً اسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسي وسطية الاسلام السمحة.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تم افتتاح 3 مساجد كبري بمراكز ومدن الزقازيق وصان الحجر والحسينية بتكلفة 14 مليون و 500 ألف جنيه، وذلك بعد ان تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والفرش، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو يحيي بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمقام علي مساحة 522 متر، ومكون من صحن وسندرة ومصلي بتكلفة 4 مليون و 500 ألف جنيه، وكذلك افتتاح مسجد طيبة بمدينة صان الحجر والمقام علي مساحة 1374 متر ومكون من صحن أرضي وسندرة ومصلي للرجال ومكتب لتحفيظ القران الكريم ومصلى للسيدات بتكلفة اجمالية 7 مليون جنيه، بالإضافة إلي افتتاح مسجد محفوظ سويلم بقرية سماكين الغرب التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والمقام علي مساحة 566 متر، ويضم دور أرضي وأول علوي ومصلي بتكلفة اجمالية 3 مليون جنيه، لتمثل هذه المساجد صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة تساهم في بناء الوطن.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء طيار أ.ح مدحت كامل زكى مدير الكلية الجويــة، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات، ونواب البرلمان، والقيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والمواطنين، قد قاموا بأداء صلاة الجمعة والتي تم نقلها علي الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعنوان "النبي صلي الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه" تحدث فيها عن طيب اخلاق النبي وعظيم شمائله ودعا إلى التأمل في السنة النبوية الشريفة، لنجد منزلة وصفاء نسب نبينا الكريم فكان يبين للنّاس مكارم الأخلاق ويؤكّد الصالح منها ويُصلح ما فسد وقد كان أعظم الناس أخلاقاً وأكملهم ومن صفاته الخُلقية التي تحلّى بها صدقه في أعماله وأقواله ونيّاته مع المسلمين وغيرهم وسماحته وعفوه عن الناس وصفحه عنهم بقدر الاستطاعة وكرمه وجوده وعطاؤه، وتواضعه وعدم تعاليه وتكبّره على الناس أو الانتقاص من قيمتهم وكان يجلس بين الصحابة دون أن يميّز نفسه بأي شيءٍ، ولا يترفّع على أي أحدٍ منهم وحفظه للسانه وعدم نطقه بالسيء والقبيح من الأقوال واحترامه للكبير وعطفه على الصغير.

وقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه أمام خديوي البلاد مطالباُ بالحرية والكرامة، مؤكداً أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة، والتي سوف تساهم في احداث التنمية الشاملة وتدعيم البنية التحتية وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.