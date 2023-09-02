سجل المواجهات المباشرة بين مانشيستر سيتي و فولهام في الدوري الأنجليزي

يسعى فريق مانشيستر سيتي حامل اللقب ومتصدر بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز الى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية ورفعها الى العدد أربعة عندما يستضيف على ملعب الأتحاد في مدينة مانشيستر منافسه فولهام ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

ويبدو فريق مانشيستر سيتي في حالة اكثر من جيدة بعد بداية الموسم الجديد حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من بيرنلي خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل لاشىء ثم الفوز الصعب في ملعبه على نيوكاسل بهدف نظيف قبل ان يفوز بصعوبة بالغة على ملعب شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف .

السيتي الذي يدخل المباراة دون مديره الفني بيب جوارديولا الذي يمر بمرحلة النقاهة من عملية جراحية في الظهر يرغب في إنهاء مبارياته قبل التوقف الدولي بفوز على فولهام يضمن به الاستمرار في الصدارة في ظل ملاحقة كل من الارسنال و ليفربول وخاصة ويستهام يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد ٧ نقاط خاصة وانه ينتظره سلسلة مباريات ليست بالسهلة بعد فترة التوقف الدولى منها مواجهة مع ويستهام على ملعبه بعد التوقف الدولي مباشرة الى جانب الدخول في معمعة مباريات دوري أبطال أوربا.

اما فولهام فيدخل المباراة بعدما جمع أربعة نقاط من ثلاث مباريات حيث بدأ الموسم بفوز رائع خارج ملعبه على ايفرتون بهدف مقابل لاشىء ثم تعثر بخسارة كبيرة على ملعبه كرافين كوتاج بثلاثة أهداف مقابل لاشىء امام برينتفورد ثم عاد ليتعملق من جديد ويخطف تعادلا عادلا من فم فريق الارسنال على ملعبه ووسط جماهيره.

والتقى مانشيستر سيتي مع فولهام عير تاريخهما في ٥٤ مباراة حقق السيتي الفوز في ٣٣ مباراة منها وتعادل الفريقين في ١١ مباراة وفاز فولهام في ١٠ مباريات وسجل مهاجموا مانشيستر سيتي ١٢٢ هدف وتلقت شباكهم ٦٦ هدف من لاعبي فولهام .

اما المباريات التي التقى فيها الفريقين على ملعب مانشيستر سيتي فقد شهدت اكتساحا حقيقية لفريق السيتي الذي حقق ٢٠ انتصار من أصل ٢٩ مباراة لعبها الفريقين وفاز فولهام في ٤ مباريات وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

وفيما يلي نستعرض نتائج مانشيستر سيتي مع فولهام في المباريات العشر الأخيرة في المسابقات الرسمية :

٢٢ مارس ٢٠١٤ مانشيستر سيتي - فولهام : ٥ / ٠

١٥ سبتمبر ٢٠١٨ مانشيستر سيتي - فولهام : ٣ / ٠

١ نوفمبر ٢٠١٨ مانشيستر سيتي - فولهام : ١ / ٠

٣٠ مارس ٢٠١٩ فولهام - مانشيستر سيتي : ٠ / ٢

٢٦ يناير ٢٠٢٠ مانشيستر سيتي - فولهام : ٤ / ٠

٥ ديسمبر ٢٠٢٠ مانشيستر سيتي - فولهام : ٢ / ٠

١٣ مارس ٢٠٢١ فولهام - مانشيستر سيتي: ٠ / ٣

٥ فبراير ٢٠٢٢ مانشيستر سيتي - فولهام : ٤ / ١

٥ نوفمبر ٢٠٢٢ مانشيستر سيتي - فولهام : ٢ / ١

٣٠ أبريل ٢٠٢٣ فولهام - مانشيستر سيتي : ١ / ٢