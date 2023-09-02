الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة برينتفورد وبورنموث والقنوات الناقلة

يخوض فريق الكرة الاول بنادي برينتفورد مباراة أمام نظيره بورنموث، مساء اليوم، بالإسبوع الرابع الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات البريميرليج.

موعد مباراة برينتفورد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويلعب برينتفورد أمام بورنموث فى تمام الساعة الخامسة بالجولة الـ 4 التى تجمعهما على ملعب غريفين بارك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكوسك 2023 ـ 2024.

القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وبورنموث

وتذاع مباراة برينتفورد وبورنموث عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت 1 اكسترا إتش دى.

ويحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، فيما يأتي نظيره بورنموث في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.