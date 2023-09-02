محافظ أسيوط يتابع سير العمل بإدارة الإعلانات ويناقش سبل تعظيم الاستفادة منها

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،سير العمل بادارة الاعلانات بالمحافظة وتنفيذ خطة تعظيم الاستفادة الاستفادة من الإعلانات وتنظيمها وتقنين أوضاعها لزيادة الإيرادات وتنمية موارد المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

لافتاً إلى ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لإعداد وطرح وتنفيذ وإرساء الاعلانات والمناقصات والمزادات بشكل يحقق أعلى معايير الكفاءة والارتقاء بالمنظومة.

جاء ذلك خلال لقاءه طاهر أحمد اسماعيل مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة .

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – مدير الاعلانات بتنظيم تركيب الإعلانات الخاصة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز واحياء المحافظة وتنظيمها وتقنين أوضاعها وازالة كافة المخالفات وفقًا للوائح المنظمة لذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ، لافتاً إلى ضرورة العمل على تعظيم العوائد من هذه الاعلانات والاستفادة منها في زيادة ايرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لها والامكانات المتاحة بالمراكز والأحياء وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك بالتنسيق والتعامل بين الجهات المعنية في هذا الشأن بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.

وأشار المحافظ الى انه تم نكليف مسئولي المتابعة الميدانية والاعلانات ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لرصد أية تجاوزات أو مخالفات في الاعلانات وفحصها ومعرفة متحصلاتها بصفة مستمرة وإحالة المخالفات إلى الشئون القانونية مطالباً بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام مؤكدًا تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعًا حيث إنه يتعين على كل مسؤول أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا وهو مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم