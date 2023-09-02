السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

أصيب 4 أشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق بحيرة قارون .تم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق بحيرة قارون وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ونقل وميكروباص وأسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وكان قد أُصيب 20 شخصًا يوم الخميس الماضى بينهم عدد من الأطفال، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على طريق القاهرة-  أسيوط الغربي قرب بوابات الرسوم بمنطقة دهشور، وتم نقل المصابين الي مستشفي الهرم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت  شرطة النجدة، تلقت بلاغا وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بين محافظتي الجيزة والفيوم، قرب بوابات الرسوم بدهشور، مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المواطنين.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان  الحادث وتبين إصابة 20 شخصًا بينهم عدد من الأطفال، بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاءالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتقديم العلاج اللازم لهم.

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