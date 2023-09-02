زكي القاضي: التمكين السياسي للشباب ملف في غاية الأهمية

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن من المقرر أن تعقد اللجنة جلستها يوم الخميس ٧ سبتمبر، لمناقشة 3 قضايا في غاية الأهمية.

وأوضح المقرر المساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني، أن هذه القضايا تعبر عن مجموع كبير من الشباب المصري "التمكين السياسي - الاتحادات الطلابية - الأنشطة الطلابية".

وأكد القاضي، أن التمكين السياسى للشباب ملف في غاية الأهمية ودائما هناك حديث متواصل ومستدام حول ذلك المصطلح، وفكرة التمكين السياسي قد تكون ظهرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن هي في الأصل تاريخ ممتد بامتداد الدولة المصرية وكثير من التفاصيل يجب أن تقال فيها.

وأضاف: الشباب المصرى موجود في المشهد العام عبر مئات السنين، لكن تبقى ميزة ثورة 30 يونيو أنها أعطت شكل المؤسسية والسياق العام لتمكين الشباب، ولذلك قبل أن ندخل ملف التمكين السياسي يجب أن ندرك تطورات ما جرى ومكتسبات المرحلة للبناء عليها.