يتقابل فريقا تشيلسي ونظيره نوتنجهام فورست، مياء اليوم، على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

فى حراسة المرمى: روبرت سانشيز

فى خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

فى خط الوسط: بين تشيلويل - كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - جوستو

فى الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

ويلتقي تشيلسي ونوتنجهام فورست فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، التى تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 2 Premium



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



شيفيلد يونايتدأمام إيفرتون (14:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

بيرنلي أمام توتنهام (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3 Premium

تشيلسي أمام نوتنغهام فورست (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مانشستر سيتي أمام فولهام (17:00 مصر والسعودية) - beIn Sports HD 1 Premium

برايتون أمام نيوكاسل (19:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

