السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

نادي تشيلسي الإنجليزي
نادي تشيلسي الإنجليزي

يتقابل فريقا تشيلسي ونظيره نوتنجهام فورست، مياء اليوم، على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

فى حراسة المرمى: روبرت سانشيز

فى خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

فى خط الوسط: بين تشيلويل - كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - جوستو

فى الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

ويلتقي تشيلسي ونوتنجهام فورست فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، التى تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 2 Premium


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


شيفيلد يونايتدأمام إيفرتون (14:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium
بيرنلي أمام توتنهام (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3 Premium
تشيلسي أمام نوتنغهام فورست (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2 Premium
مانشستر سيتي أمام فولهام (17:00 مصر والسعودية) - beIn Sports HD 1 Premium
برايتون أمام نيوكاسل (19:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium
 