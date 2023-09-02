اجتماع طارئ لمجلس الأمن الكوري الجنوبي ردًا على صواريخ بيونج يانج

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن مجلس الأمن الكوري الجنوبي عقد اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت، بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، و أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر اليوم، بعد أيام من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة الرئيسية.

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التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة"، واختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الخميس الماضي، تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" التي استمرت 11 يومًا.

تدريبات كوريا الشمالية

ونددت كوريا الشمالية بالتدريبات، ووصفتها بأنها "تدريب على الغزو"، وفي إطار التدريبات، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة، شملت قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل من طراز "B-1B"، فوق شبه الجزيرة الكورية.