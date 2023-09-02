موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي تشيلسي مع نوتنجهام فورست، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة الرابعة ضمنمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ويلعب تشيلسي ونوتنجهام فورست فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر والسعودية، عل ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ 4 بالبريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونوتنجهام

وتذاع مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست عبر شبكة قنوات بى ان سبورت بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 2 Premium

ترتيب الدوري الإنجليزي