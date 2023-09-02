تشيلسي يلتقي نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الليلة

يلعب فريقا تشيلسي ونوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، فى المباراة التىتجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، فى اطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى تشيلسي ثلاثة مباريات منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالى 2023 ـ 2024، حقق الفوز فى مباراة وحيدة، وخسر مواجهة ،وتعادل فى لقاء أخر، لمتلك 3 نقاط بترتيب جدول المسابقة.

وتمكن البلوز من تحقيق الانتصار أمام نوتنجهام بواقع سبعة انتصارات متتالية، وتعادلين ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضى.

وحقق تشيلسي الفوز فى أخر 9 لقاءات خاضها أمام نوتنجهام بجميع المسابقات، منذ الهزيمة عام 1997 بتيجة هدفين دون رد.

وقدم نوتنجهام فورست عرضًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لشراء تريفوه تشالوباه، إنه أحد اللاعبين الذين عرضهم تشيلسي على فورست عندما كانوا يجرون محادثات بشأن برينان جونسون.