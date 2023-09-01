Xperia 5 V مزودًا بمستشعر بدقة 52 ميجابكسل

كشفت شركة سوني النقاب عن هاتف Xperia 5 V الذكي مع بعض الميزات المتطورة الرائعة وكاميرا واحدة أقل، إلى جانب سعر أقل قليلاً. تعد الشركة أيضًا "بتجربة موسيقى وفيديو استثنائية" بفضل شاشة HDR ومكبرات الصوت المحدثة والمزيد - كل ذلك بسعر أقل قليلاً من طراز Xperia 5 IV السابق.

تتمحور هواتف Sony الذكية حول الكاميرات، وهناك أخبار جيدة في هذا الصدد، على الرغم مما يبدو وكأنه مجموعة كاميرات أسوأ. يحتوي هاتف Xperia 5 V (نعم هذا "خمسة خمسة") على نفس المستشعر الخلفي المضيء Exmor T بدقة 52 ميجابكسل (BSI) من النوع 1/1.35 بوصة مثل Xperia 1 V، مما يعني أنه سريع جدًا وجيد جدًا في الإضاءة المنخفضة . بالإضافة إلى ذلك، قامت سوني بتحسين "وضع البوكيه" المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على صور "أقرب إلى معايير الكاميرات ذات العدسات القابلة للتبديل"، حسبما قالت الشركة.

يأتي هاتف Sony Xperia 5 V الذكي مزودًا بمستشعر ومعالج كاميرا رائد

كما تظهر الصورة أعلاه، يوجد الآن كاميرتان خلفيتان فقط – Exmor T بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مقاس 16 مم – بدلاً من ثلاث كاميرات كما هو الحال في Xperia 5 IV. ومع ذلك، يتمتع المستشعر الأساسي بدقة أعلى بكثير من الكاميرا المقربة السابقة بدقة 12 ميجابكسل، ويمكنه التبديل ديناميكيًا بين الأطوال البؤرية 24 مم و48 مم (حوالي 48 مم و96 مم 35 مم)، لذلك لا يزال بإمكانك الحصول على تقريب بصري مكافئ 2X (بدون فقدان) يجب أن يأخذ صورًا أكثر وضوحًا.

كما كان من قبل، يمكنك تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية بتقنية HDR، ويأتي مزودًا بتثبيت بصري للصورة، إلى جانب تثبيت إلكتروني يعمل بنظام الدوران خماسي المحاور لتحقيق أقصى قدر من السلاسة. تشمل الميزات الأخرى تسجيل HDR وتتبع العين والإعدادات المسبقة للألوان "المظهر الإبداعي" وتطبيق Video Creator الجديد الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء فيديو نهائي بناءً على اختيارك للقطات والموسيقى. وبالنسبة لمنشئي الصوت، فهو يحتوي على ميكروفون مخصص للتسجيل الصوتي "يلتقط صوتك حتى مع الأصوات الأخرى والأصوات البيئية في المناطق المحيطة"، كما تقول سوني.

تم تصميمه أيضًا كجهاز ترفيهي، بدءًا من شاشة OLED HD + مقاس 6.1 بوصة (1080 × 2520) (نفس مواصفات الطراز الأخير). لمشاهدة الأفلام، يأتي مزودًا بمحرك جودة الصورة TV Bravia X1 من سوني للجوال، بالإضافة إلى نظام مكبرات صوت أمامي تم تطويره حديثًا يوفر "صوتًا عميقًا قويًا" ويلغي الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية، كما تدعي سوني. وبفضل تقنية توفير الطاقة، يمكن للبطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة أن تستمر لأكثر من 24 ساعة عند الشحن وتحافظ على سعة 80 بالمائة أو أعلى بعد ثلاث سنوات، وفقًا للشركة. (هذا بحث دقيق عن iPhone 14 من Apple، في حال لم تلاحظ ذلك).

يجب أن يكون هاتف Xperia 5 V أيضًا قويًا للألعاب، وذلك بفضل معالج Snapdragon 8 Gen2 الرائد ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز وورقة توزيع حرارة أكبر (وهي متوفرة بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى 128 جيجابايت من التخزين القابل للتوسيع). وفي الوقت نفسه، يضيف مُحسِّن اللعبة ميزات مثل مُعادل الصوت وميكروفون الدردشة الصوتية ووظيفة تسجيل الشاشة.



على الرغم من الانخفاض الطفيف في السعر في أوروبا، إلا أن هاتف Xperia 5 V ليس رخيصًا. يبلغ سعره 849 جنيهًا إسترلينيًا / 999 يورو في المملكة المتحدة / أوروبا، مع توفره في "أواخر سبتمبر". لا توجد معلومات عن الأسعار أو التوفر في الولايات المتحدة، ولكن من المفترض أن نسمع شيئًا قريبًا – وكتذكير، تبلغ تكلفة هاتف Xperia 5 IV 1000 دولار عند الإطلاق.